Coronavirus, morto il veterinario della zona rossa: il caso in tv

E' morto il veterinario della Asl, Eraldo De Santis, 65 anni, di Notaresco. Da dieci giorni era ricoverato al Covid hospital di Atri e lottava contro il Coronavirus. Era intubato, in gravi condizioni ma stabile. Per lui, persona molto stimata e conosciuta, era in apprensione tutta la cittadina in provincia di Teramo. E' morto la sera di Pasqua. Il padre Giuseppe, 94 anni, era deceduto il 21 marzo, sempre a causa del Covid-19.

Coronavirus Teramo, padre e figlio morti nello stesso ospedale: «Ora tamponi a tutti»

Eraldo era un veterinario della Valle del Fino, oggi zona rossa con alta incidenza di contagi e morti, e con ogni probabilità ha contratto il virus frequentando la zona per lavoro. Il fratello Enzo, dentista, è anche lui positivo e ricoverato all'ospedale di Atri in condizioni stabili.

Continuano i contagi nella zona rossa: infettato un veterinario

Il veterinario era soprannomiato “la Roccia”. Distrutto dal dolore il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, suo grande amico, contagiato anche lui dal virus e per alcuni giorni ricoverato ad Atri con Eraldo: si sono ritrovati insieme nella stessa stanza, lui ce l'ha fatta, il veterinario no. Il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura gli ha dedicato una poesia su Facebook. Decine i messaggi di cordoglio per questa famiglia decimata dal Covid-19. Il caso di questa famiglia è stato trattati dalla Rai nei giorni scorsi.

