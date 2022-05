Schiacciato dal trattore muore 51enne di Fresagrandinaria

Un uomo di Fresagrandinaria, B.M. di 51 anni, è morto stamattina intorno alle 8 in un incidente agricolo a Dogliola, in provincia di Chieti. L’incidente è accaduto probabilmente all'alba, ma il cadavere dell’uomo è stato ritrovato soltanto dopo alcune ore. L’incidente è avvenuto in un terreno in prossimità dello svincolo della Statale “Trignina”, sembra che a dare l’allarme sia stato un automobilista di passaggio che ha visto il mezzo agricolo ribaltato. Il terreno a quanto pare non fosse di proprietà della vittima, il 51enne stava eseguendo dei lavori di pulizia commissionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria e il 118 che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma ormai per l'uomo non c’era più nulla da fare.