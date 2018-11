Tortoreto piange Vittorio Ferretti, veterano dei balneatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'intera comunità, quella di Tortoreto, soprattutto chi vive di e per il mare, in lutto per la scomparsa di Vittorio Ferretti, bagnino e balneatore allo stesso tempo per circa sessant'anni. Era il 1960, infatti, quando Vittorrio Ferretti, d 'N'tuppì, come amava farsi chiamare per via di una casata laboriosa di gente di mare conosciutissima, con il papà Angelo provetto marittimo titolare di una barca che ha fatto si può dire epoca.Vittorio era un personaggio a tutto tondo: affabile, umano, memoria storica di gente e personaggi non solo di Tortoreto ma pure delle vicine Alba e Martinsicuro. Ottanta anni appena compiuti, con un ginocchio che negli ultimi tempi gli creava problemi, d'estate era sempre presente, con la maglietta di assistente bagnanti, nel suo locale "Bagni Vittorio", che ha gestito coadiuvato dalle figlie Annamaria e Angela e dalla moglie Paola. Uno stabilimento balneare dove l'allegria e la simpatia non mancava mai. Come non mancava l'affabilità sua e dei familiari, circondati dai clienti affezionati. Tra i quali la villeggiante più anziana di tutta la costa, che è venuta in villeggiatura a Tortoreto, cliente dei "Bagni Vittorio", fino alla stagione scorsa, alla bella età di 107 anni.Vittorio insieme alla figlia Annamaria ci chiamava ogni stagione per fare due chiacchiere con l'arcigna vegliarda, benedicendo Dio per la salute che dava a lei e a chi la circondava. Sottolineando, Vittorio, la sua longevità come bagnino prima e come balneatore poi. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15,00, presso la chiesa di santa Maria Assunta, a Tortoreto Lido.