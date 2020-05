© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ scomparso ieri a, all’età di 80 anni,. Da tempo combatteva contro una malattia che lo aveva ficcato nel fisico ma non nella voglia di continuare a spendersi per la cultura e per la musica. Un nome, il suo, da sempre legato alle attività culturali e alla politica fatta per passione e con impegno: è stato, infatti, uno dei nomi più noti dellateramana. Docente di lettere, è stato per anni a capo della, un’istituzione storica nel mondo della musica teramana, che è stata rilanciata grazie ai suoi progetti e alle sue idee.Di Dalmazio si è sempre battuto in prima persona per tenere in vita questa prestigiosa istituzione culturale, che, come molte altre, si trovava in difficoltà economiche: al suo appello risposero oltre 300 persone che parteciparono alle sue iniziative, come il pranzo diorganizzato per i 70 anni di vita della nota associazione coristica. Sul fronte politico, Di Dalmazio è statodi Civitella del Tronto, ma anche vicepresidente della Provincia di Teramo e assessore provinciale alla Cultura. Moltissimi gli incarichi che ha ricoperto, come la direzione dell'ex Comitato di gestione dellae la presidenza del Comitato per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Promotore di diverse iniziative culturali a Teramo, a Civitella e in tutta la provincia, ha saputo trasmettere, con la passione e con l’esempio, l’amore per la politica e per la cultura anche al figlio Mauro, che ah seguito le sue orme diventando assessore regionale, e, dopo le ultime elezioni a Teramo in cui si era candidato a sindaco, anche consigliere comunale. Lascia la moglie Orlandina Marini, i figli Mauro, Annapaola e Jimmy.