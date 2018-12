Morto a 54 anni il giudice onorario Filomena Ciotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva 54 anni anni, 20 dei quali passati nelle aule del tribunale di Sulmona come giudice onorario. Un triste lutto quello che ha travolto palazzo Capograssi con la morte di Filomena Ciotti, una delle colonne portanti di palazzo di Giustizia, spentasi all’ospedale di Popoli dopo una malattia. La Ciotti si occupava di civile, esecuzioni e previdenza, con un coraggio e una competenza riconosciuti, a prescindere dagli interlocutori che avesse davanti.Una presenza costante per il tribunale: prima come vice pretore, poi come Got e giudice di Pace. Il suo era un attaccamento sentito alla città e al tribunale peligno, tanto da non esitare, durante i giorni della lotta e dell’occupazione di palazzo Capograssi, a celebrare udienze in notturna o ad offrirsi volontaria per la composizione dei collegi quando il tribunale stava attraversando un periodo buio nel suo organico. Per questo ieri c’è stata la sospensione di tutti i processi, mentre in silenzio e uno dietro l’altro, avvocati e personale del palazzotti Giustizia, hanno voluto renderle omaggio lasciando dei fiori nella sua stanza.