E’ morto Emidio Tarquini, 68 anni, il rosetano caduto da una scala

Non c’è l’ha fatta Emidio Tarquini. L’ex operaio dell’azienda Rolli di 68enne, che ieri pomeriggio nella sua casa in località Giardino a Roseto, era rimasto vittima di un incidente domestico. E’ morto all’ospedale di Pescara dove era ricoverato in gravi condizioni. Il pensionato, stando a quando si è appreso, si trovava su una scala intento a svitare una lampadina nella zona del vano scale del suo condominio, quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra da oltre tre metri di altezza.

Sul posto era arrivata immediatamente un’ambulanza del 118 dal pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Ma le sue condizioni erano troppo gravi: aveva riportato anche un trauma commotivo, ed era incosciente. Allora il personale sanitario aveva allertato l’elisoccorso, che si era alzato il volo proprio dal nosocomio pescarese dove è deceduto. La camera ardente sarà allestita in tarda mattinata presso la casa funeraria Antonio Ruggeri in via Bolivia di Voltarrosto, ove il feretro giungerà nella tarda mattinata.