Professore e politico, morto Graziano D'Ambrosio: Atri in lutto

È morto il professor Graziano D'Ambrosio. È un post del il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, a dare la notizia della scomparsa. Il prof aveva 81 anni ed era malato da tempo. «Impegnato attivamente nella crescita della nostra comunità, - aggiunge Ferretti - ha ricoperto ruoli istituzionali dimostrandosi amministratore attento e oculato».

E' stato assessore all'urbanistica nel comune di Atri dal 1993 al 97. Terminato il mandato, nello stesso anno, si è candidato a sindaco della città ducale con il gruppo Cristiano Sociali vicino alla Dc, ma non venne eletto. Dopo cinque anni di opposizione decise di allontanarsi dalla politica attiva, ma sempre combattendo per gli ideali in cui credeva.



«Stimatissimo docente di discipline giuridiche, - continua Ferretti - uomo colto e riservato, ha segnato intere generazioni che lo ricordano per le spiccate qualità umane e professionali. Lascia un grande vuoto nella nostra comunità». D'Ambrosio, laureato in Legge, faceva l'avvocato e insegnava Diritto ed Economia all'istituto tecnico commerciale di Atri.

Centinaia i messaggi di cordoglio ai familiari. «I veri professori sono quelli che come lui e fanno appassionare alla materia i ragazzi», commenta Katia. «Ciao prof, ti ricorderò sempre per come mi hai sostenuta e incoraggiata quando nel lontano 1982 agli esami di Stato sono venuta con mio figlio di appena 2 mesi e per i complimenti che mi hai fatto dopo l'orale di Scienza della Finanza. Grazie e condoglianze alla famiglia», scrive Emilia. «Un altro pezzo della mia famiglia che se ne va. Un punto di riferimento. Voglio ricordarti così, ciao zio», si lege nel profilo Fb della nipote Maria, con sotto la foto del parente. D'Ambrosio lascia la moglie, i figli Luca e Jacopo. I funerali si terranno oggi alle 15.30, nella Basilica Cattedrale ad Atri.