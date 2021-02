Morto il professor Pasquale Maggitti, il ricordo degli ex alunni sul web

E’ morto per cause naturali, che non hanno nulla a che vedere con il Covid, il professore ed ex vice preside della scuola media D’Annunzio di Roseto, Pasquale Maggitti. Aveva 89 anni. Il figlio Carlo è stato il comandante della polizia municipale dell’Aquila e Pescara e l'altro figlio Franco è un dirigente al comune di Notaresco. Il professor Maggitti era stimato e ben voluto da tutti. Sul web decine i messaggi di cordoglio alla famiglia. «Il più grande professore della G. D'Annunzio. Ricordo con affetto quando ci portava nell'aula magna a vedere alle 10 del mattino le vittorie di Alberto Tomba. Mancherai a tutti grande uomo» scrive Diego.

La camera ardente per un saluto è stata allestita nella casa funeraria Antonio Ruggeri, in via Bolivia di Voltarrosto che osserverà orario di visite 10-13 e 16-19. I funerali lunedì alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta

