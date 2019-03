Giustizia in lutto, morto il presidente del Tribunale di Teramo

La magistratura abruzzese in lutto. E' morto questa mattina per malattia il presidente del Tribunale Alessandro Iacoboni, 63 anni. Era nativo di Roma ma aveva origini abruzzesi. Domani la camera ardente in tribunale e successivamente i funerali al Duomo. Era molto appressato per le sue capacità giuridiche e il suo equilibrio.



Iacoboni era arrivato a Teramo due anni fa. Proveniva da Macerata dove aveva diretto il tribunale dal 2010. Prima ancora era stato a Camerino. Grande studioso del diritto, ha realizzato numerose pubblicazioni sia nell’ordinamento penale che civile. La sua carriera è legata, fra le altre cose, alle inchieste sulla scomparsa della baronessa De Rotschild e della sua governante nel 1980 e sulla barbara uccisione di due carabinieri nel 1988 vicino a Camerino. © RIPRODUZIONE RISERVATA