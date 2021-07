Addio alla preside Roberta Andres, 59 anni: si è battuta contro la violenza di genere

Mercoledì 21 Luglio 2021, 09:38

Si sono svolti ieri nella chiesa di Sant’Antonio a Pescara i funerali di Roberta Andres, dirigente scolastico all’Istituto onnicomprensivo Stoppani di Seregno, incarico che ricopriva da meno di due anni dopo una carriera da docente a Montesilvano, Pescara, Chieti e Siena. Originaria di Montesilvano, la preside aveva 56 anni ed era malata da alcuni mesi. Roberta Andres aveva insegnato italiano per molti anni nelle scuole medie occupandosi parallelamente di scrittura come autrice di romanzi e racconti. Tra il 2009 e il 2016 aveva anche insegnato scrittura creativa presso la Facoltà di Psicologia Clinica dell’Università “D’Annunzio” a Chieti. Particolarmente impegnata sul tema della violenza di genere, aveva partecipato a diversi congressi come relatrice e curato numerosi progetti. Lascia il marito Simone, nsposato lo scorso ottobre, i figli Vincenzo e Flavia,il fratello Stefano.