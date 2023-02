Morto Pietro Cupido, storico della Costa dei Trabocchi: lutto nel Chietino

Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Pietro Cupido, 82 anni, (foto) ex dipendente comunale di San Vito Chietino che ha condiviso con la sua città le sue due grandi passioni: quella per il calcio e l'altra, la ricerca storica, che ha coltivato con rigore al punto da essere riconosciuto come lo storico dei trabocchi.

E proprio Franco Ricci, presidente del Flag Costa dei Trabocchi, è stato tra i primi a commentare, commosso, la scomparsa improvvisa dell'amico Cupido. «E' stato un attento conoscitore dei paesi della nostra Costa, appassionato estimatore e ricercatore dei nostri trabocchi. Pietro Cupido, con le sue ricerche, non solo ha rappresentato per noi un punto di riferimento nel percorso di valorizzazione delle antiche macchine da pesca, ma soprattutto ha lasciato una preziosa eredità alle future generazioni. Esprimendo vicinanza ai familiari, lo ricordiamo con gratitudine». Cupido è stato ricordato quale «figlio illustre di questa terra» dall'amministrazione comunale di San Vito.