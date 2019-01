Trovato morto in pieno centro a 48 anni, forse lo ha ucciso il freddo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il freddo pungente di questi giorni fra le cause del decesso di un uomo di 48 anni, Massimiliano Onofrillo, residente a Pescara trovato senza vita, ieri pomeriggio poco dopo le 18, nel pieno centro di della città. L'uomo è stato notato da alcuni passanti vicino ad Espansione 1, in corso Umberto. Era riverso a terra, sul marciapiede, e non mostrava segni di vita. Sono stati quindi immediatamente allertati i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Onofrillo era già morto.Sono stati pertanto allertati i carabinieri per le indagini. Con loro, sul posto, è poi intervenuto anche il medico legale per i primi accertamenti necroscopici. Sul corpo, non sono stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi quindi è che si sia trattato di una morte naturale, causata quasi certamente da un malore improvviso, forse un arresto cardiaco. L'uomo non ha fatto neppure in tempo a chiedere aiuto e si è accasciato a terra, in mezzo alla strada. Fra i suoi indumenti non sono stati trovati documenti per cui ci sono stati inizialmente problemi legati alla sua identificazione. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, dirette dal capitano Luca La Verghetta, sono andate avanti quindi per tutta la serata proprio per cercare capire cosa gli sia accaduto.