Martinsicuro (Teramo) in lutto per la morte di Emanuele, il parrucchiere amato da tutti. Un triste risveglio, quello di ieri, per l'intera comunità della cittadina truentina che nella mattinata ha appreso della morte di Emanuele Consorti, 41 anni, da meno di un anno alle prese, purtroppo, con un male incurabile. Il giovane parrucchiere si è spento all'ospedale di Ascoli Piceno dove era stato ricoverato da qualche giorno a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Lascia la compagna Angela e due figli, un maschio e una femmina, entrambi in tenera età.

«Una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere - le parole del sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni - un dramma che ci lascia sgomenti. Tutta l'amministrazione si stringe attorno alla compagna, ai figli e a tutti i suoi parenti. Oggi è davvero un giorno triste per Martinsicuro». Emanuele, conosciutissimo in città, era il titolare di un salone di acconciature per uomo in via Foscolo che aveva deciso di rilevare dopo la la tragica scomparsa di Claudio Pietrangeli, avvenuta nel 2013, con il quale aveva iniziato a lavorare, proprio in quel salone, in giovane età. Un tragico destino, dunque, che ha accomunato la loro storia professionale e che, a distanza di otto anni, ha rigettato nello sconforto un'intera città.

L'ultimo saluto a Emanuele si terrà nel pomeriggio di oggi alle ore 15.30 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù di piazza Cavour.