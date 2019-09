CHIETI Un giovane di 25 anni è morto nella tarda serata di domenica in un incidente stradale avvenuto a Filetto di Chieti vicino al Cimitero. Per cause in corso di accertamento, il 25enne, alla guida di uno scooter, è finito fuori strada schiantandosi contro un palo della luce. I soccorsi sono stati immediati: sul posto, infatti, è arrivata un'ambulanza partita da Guardiagrele e l'elicottero del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Stando a quanto emerso, nell'incidente non risultano coinvolti altri mezzi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Chieti. Ultimo aggiornamento: 00:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA