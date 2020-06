© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intera comunità di Pescara e non solo in lutto per la scomparsa di Padre Egidio Ricci, frate cappuccino della basilica della Madonna dei, molto amato dai giovani, per i quali era un punto di riferimento. Padre Egidio è morto ieri nel convento dei frati minori cappuccini di, nel cui cortile oggi alle 11 si svolgeranno i funerali. Aveva 83 anni. Dopo le esequie, sarà sepolto nel cimitero di Ateleta, di cui era originario.Per anni, prima di arrivare a Pescara, padre Egidio ha prestato il suo servizio nella parrocchia didi Paola a Sulmona, dove in tantissimi lo ricordano come l' "amico dei giovani”. Fra loro, il comico Gabriele Cirilli. «E' stato -sottolinea - il mio padre spirituale. La mia guida spirituale. Ha battezzato mio figlio e celebrato il funerale dei miei genitori. E' stato sempre presente nella mia vita e lo sarà ancora».