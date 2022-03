Politico, commercialista e balneatore: Ortona piange Antonio Di Bartolomeo

Ortona piange la scomparsa di Antonio Di Bartolomeo, commercialista e balneatore, morto lunedì a Pescara dove era ricoverato all'ospedale civile. Le esequie si svolgeranno questa mattina in cattedrale. Di Bartolomeo, 79 anni, era una figura molto nota in città per le sue svariate attività svolte con entusiasmo e passione. Protagonista della storia politica della città, è stato attivamente impegnato ricoprendo più volte il ruolo di assessore in quota di quella che era la Democrazia cristiana confluendo poi nell'Unione di centro (Udc).

Il primo incarico arriva già nel 1971 quando fino al 1974 è assessore nell'amministrazione a guida del compianto Fulvio Della Loggia. Nel 2000 Di Bartolomeo torna in politica sempre con il ruolo di assessore, subentrando nel corso del secondo mandato del sindaco Gianfrancesco Puletti fino alla naturale scadenza dell'amministrazione. È di nuovo assessore con il primo mandato del sindaco Nicola Fratino quando invece partecipa alle elezioni venendo eletto. Una crisi politica porta però alle sue dimissioni.

Noto commercialista con uno studio in centro, Di Bartolomeo decide negli ultimi anni di investire nel settore balneare rilevando lo stabilimento Lido Riccio dell'omonima località proseguendo la tradizione di Bruno Sanvitale, primo proprietario, contribuendo ad organizzare tornei sportivi ed altre attività. Di Bartolomeo lascia la compagna Piera e il fratello Memmo. Le esequie si terranno alle 10 nella cattedrale di San Tommaso apostolo. Tanti i messaggi di condoglianze sui social per una perdita che ha segnato i molti che lo hanno conosciuto e per un uomo che è stato un vero amico dei giovani.