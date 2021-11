Quarantenne trovato morto in casa a Chieti, si indaga per omicidio

Trovato senza vita da solo nella sua abitazione in via Albanese nella case parcheggio di cinque piani del quartiere Sant'Anna a Chieti. Vicino al corpo di F. C., 40 anni di Chieti, alcune tracce di sangue che farebbero pensare a un omicidio.

L'allarme è stato dato intorno alle 18 da un vicino di casa che ha percepito qualcosa di strano nel palazzo. Immediati gli interventi di 118 e carabinieri.

Sul posto anche il pm Giuseppe Falasca e il medico legale Cristian D'Ovidio.

+++++ IN AGGIORNAMENTO++++++++++