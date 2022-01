Morto l’ex netturbino Gabriele Pacinelli, aveva 88 anni

Se n’è andato nel giorno dell’ultimo dell’anno. L’ex netturbino Gabriele Pacinelli, 88 anni, era stato assunto addirittura ai tempi del sindaco Trifoni ed era andato in pensione dopo aver prestato la propria opera con diversi sindaci. Era uno dei lavoratori più conosciuti e stimati, un esempio per tutti. Dove operava lui la strada era completamente pulita. Abitava nel piano sovrastante la famosa fontana della Salita Montegrappa e era lui a segnalare la presenza di tossici che la notte lasciavano le siringhe nell’acqua e nelle fontanelle e forse per questo alcuni balordi gli hanno lanciato sassi e rifiuti sul tetto della casa sottostante dall’altezza del Belvedere. Si può dire che, negli anni, era diventato una specie di custode di quelle cannelle da dove sgorgava l’acqua che, nei secoli, le donne giuliesi hanno utilizzato per lavare i panni. Lascia la moglie Elena Mucci, i figli Luciano, Gabriella, Giusi e Gianluca e tanti parenti fino a nipoti e pronipoti. La salma è stata composta nella casa funeraria. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Flaviano.

