22 Marzo 2021

di Michele Narcisi

(Lettura 2 minuti)







E' morto ieri Gabriele Di Giacinto, per tutti "Piello". Lo piangono non soltanto a Tortoreto ma in tutta la vallata vibratiana, in quanto molto conosciuto e apprezzato per le sue doti di musicista e, ancor più, umane. Lascia due figli, Roberto e Alessandro, e la moglie Antonella.

Il Covid-19 nulla c'entra con la scomparsa di Piello Di Giacinto. E' stato trovato senza vita nel suo letto nella casa che condivideva con il fratello Asmerino a Tortoreto Lido. Si deve invece a tre suoi amici, Peppino Palumbi, Gabriele Il Grande e Aldo Cetroni, appassionati di musica come lui, se Piello Di Giacinto sembrava aver ritrovato i suoi migliori motivi (musicali e di vita). Insieme, infatti, hanno ridato linfa ad un vecchio gruppo rimettendosi a suonare e a cantare dopo un mucchio di anni.

Con il nome "The Red Stripes", Palumbi alla batteria, Il Grande alla chitarra, Cetroni voce solista e Di Giacinto al basso, si erano esibiti l'estate scorsa prima a Tortoreto Paese poi a Tortoreto Lido. Ultima esibizione, favorita dal Comune, il 12 settembre sul lungomare davanti al "Marconi" ottenendo un successo di pubblico e di consensi al di là di ogni più rosea aspettativa. Piello Di Giacinto sembrava essere quindi tornato in forma smagliante, come quando si esibiva anche da solo nelle piazze interpretando brani di eccellente livello come ad esempio quelli di Fabrizio De Andrè. Purtroppo però il disagio esistenziale è tornato a tormentarlo portandoselo via tra il forte dispiacere dei tanti che gli hanno voluto bene. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì, alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria, al Lido.