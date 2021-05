Con lo scooter contro il paletto di misurazione della neve: muore a 31 anni

Un morto sulle strade dell'Aquila. Un marchigiano di 31 anni, residente ad Ascoli Piceno, è uscito di strada con la moto ed è finito contro una paletto per la misurazione dell'atezza della neve. E' successo alle 15,30 sulla statale 80, nel comune di Campotosto, dove il motociclista era in viaggio da solo. A dare l'allarme i carabinieri che passavano sulla strada per un normale controllo del territorio e si sono trovati di fronte all'incidente. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: era morto sulla strada, lo scooter T Max poco distante.

Ultimo aggiornamento: 18:28

