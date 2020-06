Montesilvano, tragedia in mare: muore un uomo di 75 anni

Tragedia questa mattina poco dopo le 11 a Montesilvano (Pescara), nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare La Bussola, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita. E' il primo decesso della stagione. Sul posto, per gli accertamenti e l'identificazione, la Capitaneria di Porto. Immediato l'intervento dei bagnini insieme ai sanitari del 118 di Pescara e Montesilvano, ma non c'è stato nulla da fare. Quando l'hanno portato a riva era privo di coscienza. L'anziano pare fosse oltre il limite delle acque sicure e non c'erano con lui amici o familiari.

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA