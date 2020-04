Uomo trovato morto in casa a Montesilvano, indagano i carabinieri

PESCARA Tragedia questa sera a Montesilvano. Un uomo di 58 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato senza vita all'interno di un'abitazione in via Silone. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia. Da un primo sommario riscontro, il corpo non presenta segni di violenza ma si presume che il decesso possa risalire a qualche giorno fa. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Pescara per essere sottoposta ad accertamenti per comprendere quali possano essere state le cause del decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA