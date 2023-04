Morto il medico Umberto Scardecchia: era da poco in pensione

E' morto all'ospedale di Teramo dove era ricoverato da giorni Umberto Scardecchia, medico di base a Tortoreto, conosciuto e apprezzato per le sue doti professionali ed umane. Scardecchia era sofferente da un po' di tempo per una malattia ed aveva lasciato il ruolo a una giovane collega Federica Di Pentima, a meno di 70 anni, con l'intento di compiere per intero il suo percorso in base alle normative che regolano le attività mediche.

Aveva ereditato molti dei mutuati da un medico del calibro di Renato Capanna, che nel tempo ha saputo conservare e accrescere. Affabile, alla mano, sempre disponibile, Umberto Scardecchia, che ha assistito generazioni di tortoretani, è stato anche una significativa figura di riferimento - uno dei soci fondatori, tra l'altro - del centro medico associato. Diverse le testimonianze di chi lo ha avuto come medico. Racconta Elvo Clementoni: «Mi ha curato per diverse patologie. Sempre con estrema disponibilità, con una pazienza senza limite. Lo ricorderò con affetto».

Alto, dinoccolato, con gli occhi di un azzurro come di pervinca, era sempre attento e vigile, e non disdegnava mai di fare tempestivamente, quando richieste, le visite domiciliari. Faceva parte dello studio associato nella zona "167" con i colleghi Sandra Foglia, Antonio Di Giovanni ed Emma Mancini. Il dottor Umberto Scardecchia lascia tre figli: Alessandro, medico come lui, Silvia ed Elsa. Le condoglianze sono arrivate e continuano ad tanno arrivando da ogni parte. Comprese quelle dei primi cittadini di Tortoreto e Giulianova, Domenico Piccioni ed Jwan Costantini, che hanno reagito con commozione alla scomparsa di un medico davvero molto benvoluto anche oltre i confini del suo Comune. «L'amministrazione comunale - ha detto Costantini- si stringe commossa alla famiglia e porge le più sentite condoglianze per la sua scomparsa. Siamo addolorati: la sua è una perdita gravissima, dal punto di vista umano e professionale». I funerali oggi alle 11, nella chiesa di Maria Assunta, al Lido.