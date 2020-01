Morto Mario Nuzzo, presidente onorario della Fondazione Tercas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ morto ieri mattina, dopo una breve malattia, il professor Mario Nuzzo, dal 2015 presidente onorario della Fondazione Tercas, avvocato e apprezzato giurista e professore universitario. A Teramo, cui era particolarmente affezionato, divenne componente del Comitato esecutivo della Cassa di Risparmio dal 1986 al 1994 e, con l’avvento delle Fondazioni di origine bancaria, il suo primo presidente dal luglio 1992 fino al novembre 2015. Dal 2015 al 2018 Nuzzo è stato vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Precedentemente, ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, membro del comitato strategico, presidente del Comitato di supporto, del Comitato Compensi, del Comitato Rischi Consiliare e del Comitato Parti Correlate. Inoltre, è stato Membro del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione dal 2012 al 2016.Molti sono i teramani che lo ricordano come presidente della Fondazione Tercas, un ruolo svolto sempre con passione e dedizione. Lascia la moglie Maria Pia ed i figli Matteo, Manlio ed Andrea. Un ricordo di Nuzzo è stato voluto dall'attuale presidente della Fondazione Tercas, Gianfranco Mancini che, nell’esprimere a nome suo personale e dei componenti degli organi della Fondazione Tercas profondo cordoglio per la sua scomparsa, lo ha ricordato con commozione e con sentimenti di stima dopo esserne stato suo collega in Consiglio di Indirizzo in questi ultimi anni. Anche il sindaco Giangudo D'Alberto lo ha ricordato con una nota di cordoglio.