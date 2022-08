Improvviso malore mentre guarda i lavori allo stadio: muore a 51 anni

Malore fatale allo stadio di Pescara. Ieri, nel primo pomeriggio, un uomo di 51 anni, originario di Loreto Apruino e residente a Pescara, è morto al campo sportivo Adriatico a causa di un improvviso malore: ha accusato un forte dolore al braccio mentre osservava i lavori in corso nel cantiere. Per lui sono stati inutili i soccorsi giunti immediatamente sul porto. È intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti.