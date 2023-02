Tre giorni dopo lo schianto, muore 49enne di Lanciano

Tre giorni di coma e ieri stamattima il decesso. Angelo Crognale, 49 anni di Lanciano che abitava a Bologna, non ce l'ha fatta ed è morto al Santissima Annunziata di Chieti. Venerdì sera verso le 19.30 il botto è stato terrificante sulla statale 84 Frentana, all'altezza del bivio per località Torre Marino. L'auto procedeva verso il centro di Lanciano, mentre la moto saliva in direzione Castel Frentano. Stando a una prima ricostruzione della polizia stradale di Chieti, lo scooter, nell'affrontare una curva, si è allargato troppo, invadendo la corsia opposta e finendo, frontalmente, contro la macchina e distruggendosi. Ad avere la peggio il centauro che, nel violento urto, è stato sbalzato sull'asfalto, riportando vari traumi. Sul posto i sanitari del 118, con due ambulanze, per prestare i soccorsi ai due feriti, che sono finiti in ospedale: il motociclista è stato trasferito a Chieti, l'altro è stato portato al "Renzetti".