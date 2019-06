Falciato da un pedone mentre attraversa, morto dopo due interventi chirurgici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta Attilio Tini, il 65enne di origine belga e residente a Pescara, investito giovedì scorso da un furgone mentre attraversava la strada in viale D’Annunzio. L’uomo è morto ieri nel reparto di Rianimazione dove era ricoverato. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Aveva infatti riportato diverse lesioni per le quali era stato sottoposto a ben due interventi chirurgici a distanza di poche ore l’uno dall’altro. In mattinata i medici hanno diagnosticato la morte encefalica, che ha dato il via al cosiddetto periodo di osservazione al terminale del quale, alle 16.15, è stato certificato il decesso. I familiari hanno dato subito l’assenso alla donazione degli organi per ridare la vita a tante persone in difficoltà e così nel pomeriggio sono stati avviati tutta una serie di accertamenti per verificare la compatibilità degli organi e quindi l’iter per il prelievo. Dei rilievi si era occupata la sezione infortunistica della polizia municipale.Da quanto emerso, al momento dell’impatto, il furgone stava percorrendo la strada in direzione Nord-Sud mentre il 65enne stava attraversando dal marciapiede lato monti verso il mare. Quando è stato soccorso dai sanitari del 118, l’uomo era già quasi in stato comatoso. L’incidente si è verificato nello stesso giorno in cui, sempre per un investimento, ha perso la vita Ottavio Franceschetti, 76enne pescarese. Contro questa vera e propria strage sulla strade, la municipale ha già intensificato i controlli soprattutto attraverso lo “street control”.