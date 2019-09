Trovato morto in casa, forse il decesso venti giorni fa

Dramma della solitudine a Montesilvano: un uomo di 58 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione e il decesso, considerato l'avanzato stato di decomposizione del corpo, potrebbe risalire anche ad una ventina di giorni fa. Solo ieri sera i familiari, non sentendolo da un pò, hanno lanciato l'allarme al 112. Nell'abitazione sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. Il 58enne viveva solo e non lavorava.



In base ai primi accertamenti, il decesso sarebbe naturale - sul corpo non ci sono segni di violenza - e risalirebbe a non meno di dieci giorni fa. La salma è stata già restituita ai familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA