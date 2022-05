Chieti, morto uno degli automobilisti rimasto ferito nell'incidente di sabato sera

È morto nell’ospedale di Chieti dove era ricoverato da ieri sera Walter Pugliese, 57 anni di Guardiagrele, uno dei due automobilisti rimasti feriti in un incidente frontale verificatosi sulla Statale 81 all’altezza di Fara Filiorum Petri sul viadotto Focaro poco dopo le 19 di sabato. Pugliese, alla guida di una Renault Clio, si è scontrato, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, mentre effettuava un sorpasso con la Fiat Panda condotta da un uomo di 74 anni di Casacanditella che proveniva dalla direzione opposta. Quando sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 le condizioni di Pugliese, erano sembrate subito più gravi ed era in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il conducente della Panda è ricoverato nel policlinico teatino con una prognosi di una cinquantina di giorni a causa di una frattura. Le due auto, che nello scontro hanno riportato gravi danni, sono state sequestrate. Gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono stati condotti dai Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Chieti. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Chieti