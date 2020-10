Un uomo è deceduto questo pomeriggio sul Gran Sasso, versante di Pietracamela, a 2400 metri di quota, in provincia di Teramo. L'escursionista ha perso la vita nella zona del Sassone. Al momento non si hanno altri particolari di questo grave incidente in montagna.

Ultimo aggiornamento: 16:54

