Un ragazzo d’oro, uno di quelli che ogni genitore vorrebbe avere, bravissimo a scuola, cordiale con gli amici. La morte, improvvisa e terribile, ha colto Kevin Pantoni, 16 anni da compiere a maggio, mentre stava studiando in camera nella sua casa di Giulianova. All’ora di pranzo, la mamma è entrata per chiamarlo, ma l’ha trovato a terra, senza segni di vita. La donna si è gettata disperata sul corpo nel tentativo di rianimarlo: tutto inutile.

Ha chiesto aiuto al suo compagno che ha fatto di tutto, anche lui, ma non c’è stato niente da fare. Avvertiti il 118 e i carabinieri che sono giunti sul posto. Le indagini sono coordinate dal maggiore Vincenzo Marzo. Sono accorsi anche altri condomini della palazzina di via Bompadre, quasi di fronte all’ospedale, dove risiede la famiglia ma hanno potuto portare solo conforto. Si parla di decesso improvviso, per cause maturali ma con cause ancora da accertare: non è escluso che il corpo possa essere sottoposto a esame autoptico mentre ieri sera, nell’obitorio dell’ospedale di Teramo, gli è hanno fatto il tampone per accertare se fosse stato in qualche modo un decesso collegato al Covid 19 (l’esito sarà reso noto oggi).

Più di un mese fa, la mamma e il suo compagno si erano recati in Emilia e, di ritorno, alla luce delle notizie che rimbalzavano a livello nazionale e che descrivevano l’Emilia tra le regioni più a rischio, si sono messi volontariamente in quarantena e hanno mandato Kevin dalla nonna che risiede nel quartiere Annunziata. Trascorso il periodo di quarantena, quindici giorni fa il ragazzo è tornato a casa e non è più uscito. Ed in questi giorni non ha avvertito alcun malessere, nemmeno un semplice raffreddore, dicono, né una volta che abbia detto di sentirsi male, ecco perché la morte resta ancora avvolta nel mistero anche se, come detto, al momento, dopo l’ispezione cadaverica, si parla di un decesso per «cause naturali». Kevin frequentava il Liceo Scientifico “Curie” di Giulianova, aveva scelto il corso di Scienze applicate e aveva un’ottima media. Un compagno, con cui aveva amici in comune, lo ha salutato così su Facebook: «Riposa in pace grande amico».

Un messaggio di cordoglio è stato postato anche dal sindaco Jwan Costantini per salutare questo ragazzo scomparso improvvisamente a 15 anni.

