Morto Giuliano Salvi, lo studioso di radio e tv: aveva 77 anni

A Pescara non viveva più da 15 anni ma in tanti ricordano Giuliano Savi per i suoi interventi in materia di televisioni e radio private. Toscano di nascita, abruzzese per una ventina di anni, il sociologo si è spento ieri al Santo Spirito a 77 anni per l’aggravarsi di una serie di patologie. Ex docente di diritto della comunicazione, esperto di radio diffusione, era stato un consulente della giunta Pace negli anni ’90. Dal 2006 viveva a Scanzano Jonico dove era stato chiamato dal proprietario di una tv locale. In Basilicata si era fatto conoscere come socio attivo del Centro anziani e insegnante all’Università della terza età.

Nell’aprile 2020 Savi aveva accusato i sintomi del Covid-19 risultando negativo, ma a una testata locale aveva dichiarato: «Aspetto il grande sonno, quando quel giorno arriverà spero di essere ricordato come una persona modesta, non malvagia». Mario Altieri, l’editore che lo aveva ingaggiato nel 2006, ricorda: «Giuliano era una persona di elevato spessore culturale, ma era un uomo solo. Dopo essersi salvato da un aneurisma anni fa aveva ricorrenti problemi di salute». In un post su Fb, il segretario nazionale di Rifondazione, Maurizio Acerbo scrive: «Veniva ai nostri incontri e non gli mancavano gli episodi da raccontare, era ovunque e informatissimo su ciò che accadeva». L’amica pescarese Laila Michetti ha promosso una colletta per la cremazione della salma.