La montagna piange Giorgio Forti: morto il manager, sindaco e cestista

E’ lutto a Pietracamela per la scomparsa, all’età di 89 anni, dell’ex sindaco Giorgio Forti. Si è spento a Roma dove si era trasferito negli ultimi anni. A dare la notizia sul sito ufficiale del comune di Pietracamela in un post il primo cittadino Michele Petraccia «È giunta qualche ora fa la notizia della morte di Giorgio Forti, Sindaco Emerito del Comune di Pietracamela, personaggio di elevato spessore professionale e umano. Le sue visite e i suoi consigli erano per me un piacevole appuntamento annuale. Mi stringo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari porgendo le mie personalissime condoglianze e quelle dell’intera comunità di Pietracamela che Lui per anni ha degnamente rappresentato».Giorgio Forti, manager, amministratore, alpinista e giocatore di pallacanestro. Nato nell’aprile del 1931, è stato figura di grande spessore nell’ambito della ‘sua’ montagna e non solo. Ex manager della Comit, fu amministratore delegato di Fideuram Spa (oggi Intesa San Paolo) sul finire degli anni ’70 e per oltre un ventennio. Di lui si ricorda una oculata gestione, protagonista di una fase di grande espansione e consolidamento del colosso finanziario che allora raggruppava circa trecento private banker. Il 17 novembre del 1997 divenne sindaco di Pietracamela (lo sarà fino al 22 febbraio 2007) e la sua gestione amministrativa fu caratterizzata da iniziative sul fronte del rinnovamento degli impianti sciistici (attraverso il suo contributo nella Gran Sasso Teramano arriveranno la nuova seggiovia e il nuovo Pilone di mezzo), di una maggior consapevolezza del valore turistico dei Prati di Tivo, ma non riuscì a portare a compimento un sogno progettuale: la cremagliera San Gabriele-La Laghetta-Prati di Tivo, che permettesse un rapido collegamento con la stazione sciistica dal grande bacino di raccolta della Valle Siciliana-Traforo del Gran Sasso.