Pescara, morto Filippo Pasquali: farmacista e politico

È morto la scorsa notte all’ospedale di Chieti Filippo Pasquali, storico farmacista del quartiere Aternum di Pescara con un passato in politica. Da esponente dell’Italia del valori fu eletto in Comune nel 2003 e poi in Provincia, dove ricoprì fino a 2009 la carica di presidente del consiglio, prima dell’addio al partito di Di Pietro per approdare al raggruppamento civico Rialzati Abruzzo, dove la sua esperienza si è conclusa con una nuova candidatura al consiglio comunale.Da tempo era ricoverato per seri problemi di salute. Nella comunità politica, ma soprattutto tra i colleghi e i tanti pazienti serviti dalla farmacia di via Aldo Moro viene ricordato come un uomo equilibrato, mite e ben disposto verso il prossimo. Lascia la moglie Annamaria, i figli Federico, Fabio e Gaia e i nipoti Mark, Laura, Giorgia e Giacomo. La camera ardente è stata allestita a Chieti, mentre i funerali si svolgeranno oggi, alle 11,30 nella chiesa di Santa Caterina da Siena in via Mezzanotte. Soltanto poche settimane fa la categoria dei farmacisti pescaresi ha pianto un altro storico esponente come Marcello Di Lisio.