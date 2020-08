Martinsicuro, morto l'ex sindaco Abramo Micozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto a Martinsicuro l'ex sindaco Udc e insegnante Abramo Micozzi. «E’ con grande dolore che apprendo della scomparsa dell’amico Abramo Micozzi, uomo e amministratore a cui Martinsicuro deve tantissimo». Sono le prime parole espresse dal Segretario Regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio, a nome di tutta la dirigenza abruzzese, alla notizia della morte dell’ex sindaco ed ex vice sindaco di Martinsicuro.«Di lui ricorderò sempre non solo la sua grande umanità, ma anche la capacità di amministratore e la sua coerenza, la sua passione, lo spirito di servizio profuso nel suo impegno politico . Dalla Dc – sottolinea Di Giuseppantonio – aveva infatti proseguito il suo percorso politico con profonda lealtà e passione nell’Udc abruzzese di cui è stato membro del Direttivo Regionale e di quello Provinciale di Teramo. Lascia un grande vuoto in tutti noi che negli anni trascorsi insieme abbiamo avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo e condividerne le tante battaglie sostenute per un Abruzzo migliore».