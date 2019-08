Morto a 15 anni durante una partita di calcetto: forse una malformazione coronarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere stata una malformazione alla coronaria, difficile da evidenziare con esami di tipo strumentale, a provocare la morte di un 15enne di Milano, Lorenzo Verna, sentitosi male nel corso di una partita di calcetto mentre si trovava in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) in Abruzzo. La malformazione è stata individuata durante il riscontro diagnostico effettuato al policlinico di Chieti dal dottore Pietro Falco, responsabile della Medicina Legale dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti; bisognerà attendere l'esito degli esami istologici per stabilire se lacausa della morte può essere attribuita alla malformazione.Il ragazzo si è accasciato e non si è più ripreso. Vane sono state tutte le manovre eseguite per rianimarlo sia sul posto dapprima da parte di un medico che era in zona, poi del personale del 118 di Chieti, quindi in ospedale. Al momento non risulta aperta alcuna indagine: la vicenda è seguita dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Lucia Campo. E' stato il professore Gabriele Di Giammarco, direttore della Clinica Cardiochirurgica del policlinico di Chieti, a chiedere il riscontro diagnostico per quella che è una morte improvvisa. «Penso sia interesse scientifico e conoscitivo e un atto doveroso nei confronti della famiglia - ha spiegato Di Giammarco - quello di sapere quale è stato il motivo della morte».