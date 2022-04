E’ morto il dottor Umberto Sperandii: aveva da poco compiuto 71 anni

Ha perso la vita oggi, nell’ospedale Mazzini di Teramo, il dottor Umberto Sperandii. Aveva 71 anni e da tempo lottava contro un grave malattia. E’ stato: ex assessore al comune di Roseto, capogruppo della Dc, cardiologo, medico dello sport, pianista e compositore. Una personalità poliedricità ammirata da tutti in città. Nel 1997 è stato anche candidato sindaco sostenuto da Forza Italia e Alleanza Nazione contro Nicola Crisci che vinse le elezioni. Poi si ricandidò nel 2011 con il centro destra, a sostegno di Enio Pavone che diventò sindaco.

La notizia della sua scomparsa, ovviamente in brevissimo tempo ha fatto il giro della città. Il già due volte consigliere regionale Antonio Norante: «La notizia mi ha dato un profondo dispiacere. Io e Umberto abbiamo condiviso tantissime battaglie per Roseto». Poi lo ricorda quando da giovane il dott. (come lo chiavano tutti) suonava con un gruppo chiamato le “Onde” che negli anni 60, riscosse un buon successo in tutti il centro Italia.

«Non posso crederci. Un grande amico e un avversario politico duro ma sempre leale. Un grande abbraccio alla famiglia. Che la terra ti sia lieve indimenticabile Umberto», scrive l’ex presidente della Asl di Teramo e segretario provinciale del Partito Socialista, Giovanni Proti. «Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sarai sempre con noi», scrivono, parafrasando Caruso di Lucia Dalla, la moglie Silvia, i figli Christian, Barbara e Maura.

I funerali avranno luogo lunedì 18 aprile alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto degli Abruzzi.