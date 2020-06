Si è spento don Giacomo Novelli, storico parroco di Martinsicuro. Un altro pezzo di storia della città che se ne va. E’ scomparso ieri mattina, all’età di 89 anni, don Giacomo Novelli che dal 1973 aveva guidato la parrocchia Sacro Cuore di Martinsicuro. Il parroco emerito, da qualche mese, aveva problemi di salute e si era ritirato a vita privata, accudito dalle nipoti. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni ed era stato ricoverato per accertamenti all’ospedale di Giulianova.

Don Giacomo, nato ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) fu ordinato presbitero nel giugno del 1956. In passato ha guidato le parrocchie di Force, San Benedetto, Ripatransone e poi Martinsicuro dove è rimasto per ben 47 anni. «Proprio nella giornata di domani si celebra, come liturgia, la solennità del Sacro Cuore - dice commosso don Patrizio Spina, fino allo scorso anno parroco di Martinsicuro - Una coincidenza che fa sorridere il cuore, una cosa bellissima. Don Giacomo ha davvero messo il cuore per la comunità di Martinsicuro, ha visto crescere intere generazioni della città ed è stato sempre un punto di riferimento per tutti noi».

«E’ un giorno triste questo - le parole del sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni - Don Giacomo ha accompagnato la nostra vita con la sua opera spirituale duranti i suoi anni di sacerdozio. Con tanta tristezza nel cuore esprimo a nome della comunità intera il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa di un pezzo di storia importantissimo della nostra città. Di Don Giacomo ho sempre apprezzato la schiettezza e l’autenticità nel relazionarsi con tutti. Una bellissima figura spirituale che ci mancherà tantissimo, buon viaggio, Don Giacomo». La notizia ha fatto subito il giro dei social: numerose le manifestazioni di affetto. Tante le persone che hanno voluto ricordare Don Giacomo, specie su facebook, sottolineando il rapporto speciale che era riuscito a creare in questi anni con ogni singola persona di Martinsicuro. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella sua chiesa di sempre, quella del Sacro Cuore, nel centro cittadino. La funzione verrà celebrata dal vescovo Carlo Bresciani insieme a tutto il presbiterio della diocesi mentre la salma arriverà in chiesa dall’ospedale di Giulianova alle 12.



