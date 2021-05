6 Maggio 2021

di Alessandra Di Filippo

(Lettura 1 minuto)







E' morto ieri all'età di 78 anni Giorgio Bianchi, ex comandante della marina mercantile, molto conosciuto a Pescara, e sopratutto nella zona di piazza Duca dove era cresciuto e dove puntualmente, dopo i suoi viaggi in giro per il mondo, tornava. Era malato da un anno. Lascia la moglie Silvia, i fratelli Fausto e Pietro e le adorate nipoti Kitty, Francesca, Isabella, Paola, Camilla e Lavinia.

I funerali si terranno, oggi alle 15, nella Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario in via Cavour. Soltanto qualche settimana fa, la morte di un altro personaggio noto di piazza Duca ossia Piero Mastrangelo. A ricordare il comandante Bianchi ieri anche il sindaco Carlo Masci.

«Piazza Duca – ha scritto su facebook - piange la scomparsa di un altro simbolo di un mondo diverso da oggi, più umano, più vero, più semplice». «Insieme al fratello Fausto – sottolinea Giorgio Scimia - erano una forza; eranio soprannominati '''i fratelli scoppietti''.