Morto a 35 anni Silvio Stella, era il fotografo della movida

Il suo profilo facebook è invaso da messaggi d’affetto e incredulità. Lui però non c’è più: Silvio Stella, giovane fotografo di Chieti, non ce l’ha fatta. Una malattia se l'è portato via a soli 35 anni giovedì pomeriggio. Da qualche mese combatteva contro una leucemia linfoblastica acuta, senza arrendersi, sempre col sorriso. Lo scorso 12 ottobre, per il suo 35° compleanno, aveva chiesto donazioni per la sezione interprovinciale Pescara Teramo dell'Ail-Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.Silvio era molto conosciuto nella movida della zona dove per anni ha fotografato le serate nei locali tra Chieti e Pescara: serate danzanti, compleanni, matrimoni, Maltattack e i vari festival. Collaborava anche con il Fotoclub di Chieti. Da poco aveva aperto il suo atelier fotografico in via Tavo a Brecciarola. I tanti amici conosciuti negli anni ora stanno pubblicando foto insieme a lui sulla pagina fb: quelle foto che erano la sua passione pur non definendosi un fotografo ma un sognatore. «A volte mi commuovo durante uno scatto - scriveva - Fortuna che la mia Nikon è abbastanza grande da nasconderlo, e magari se sono ad un vostro compleanno o matrimonio e buttate un occhio oltre quello che è l'obiettivo vedrete che a brillare non è solo il flash». Resterà vivido il ricordo di Silvio nei suoi scatti e nelle sue parole. I funerali si svolgeranno oggi (ore 10) nella chiesa di San Pancrazio a Manoppello. Francesco Colagreco