Coronavirus, è morto padre Vincenzo Baldesarra: grande cordoglio

Coronavirus, è deceduto ieri padre Vincenzo Baldesarra, 86 anni, ex parroco di Sant’Alfonso a Francavilla al Mare. Il sacerdote, che è stato vice parroco per oltre 30 anni, una volta in pensione era assistito dai suoi confratelli: un mese fa era stato portato nella Rsa Villa San Giovanni di Sann Giovanni Teatino a fronte di alcuni problemi di salute e il 23 aprile, in seguito alla diagnosi di Covid-19, era stato trasferito in ospedale a Chieti dove è morto.

Coronavirus, continua la strage di anziani: 9 morti

Grade cordoglio per la scomprsa di un uomo buono che tutti ricordano come generoso e amico di tutto, da sorriso largo, accogliente, sempre disposto a dare una mano agli altri.

