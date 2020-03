Ultimo aggiornamento: 02:19

CHIETI Un uomo di 61 anni di Crecchio, contagiato dal Covid 19, è morto ieri sera nel policlinico di Chieti. E l'ottava vittima in Abruzzo per il virus. L'uomo era intubato e ha avuto un peggioramento nella tarda serata fino al decesso. In precedenza era ricoverato nel reparto di malattie infettive. Da qualche tempo, come riferisce ChietiToday, l'anziano era sottoposto a dialisi in quanto affetto da diabete.