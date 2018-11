Morto il boss che aveva ispirato un romanzo sulla malavita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha vissuto legandosi alla malavita come lui stesso a suo tempo ha raccontato. Anche se chi lo ha conosciuto per vicissitudini professionali sostiene, invece, che in realtà il mito del boss se lo sarebbe creato da solo quasi per vanità, per poi finire i suoi giorni a causa di un malore in solitudine. Il suo nome, Domenico Castellabate, 61 anni, originario di Foggia, ma da molti anni residente a Silvi (Teramo), l’altro giorno è ricomparso in Tribunale, imputato in un processo per lesioni personali aggravate nei confronti di un 27enne del posto, accoltellato con un taglierino all’addome. Un reato che il giudice ha dichiarato estinto per morte del reo. Castellabate, infatti, recentemente è deceduto a causa di un malore.E’ lui lo stesso che qualche anno fa decise di raccontare la sua vita da presunto boss della mala-organizzata ad una scrittrice teramana per poi rimanere coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria in cui l’accusa era tentata estorsione. «Ho ucciso. Ho visto uccidere. Hanno tentato di uccidermi. Uomini che mi hanno aspettato negli angoli più bui del mondo, galere, cimiteri, strade deserte dove si sentiva solo il respiro della morte. E spesso mi sono dovuto difendere dalla sua falce uccidendo a mia volta».Nel romanzo – verità della scrittrice teramana è questo che si legge nella prefazione e a raccontarglielo è stato proprio il protagonista, recentemente scomparso. Ma quando finisce la stesura del libro, il protagonista del romanzo – verità si rimangia la parola data alla scrittrice perché vorrebbe prendere contatti diretti con la casa editrice e guadagnare di più secondo quanto sostennero gli inquirenti a suo tempo. In precedenza, infatti, gli accordi erano stati altri. La scrittrice aveva preso contatti con una società editrice romana per la pubblicazione del romanzo sulla scorta di un accordo con il presunto malavitoso pugliese anche a livello economico in cambio del racconto della sua vita incentrata sul crimine. Gli anni intanto passano, quel nome torna, ma ormai tutte le accuse sono estinte mentre la sua storia, un mix di mito e realtà, raccontata come vita pericolosa tra latitanze, carceri, droga, armi, cosche mafiose e famiglie zingare, resta.