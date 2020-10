Morto a 64 anni Biagio Castagna. Il sindaco: «Ci lascia un grande uomo»

Addio a Biagio Castagna, 64 anni, uno dei soci fondatori dell’associazione Pros onlus e colonna portante della vita sociale di Pineto. Una vita dedicata agli altri nel lavoro in ospedale come infermiere in Rianimazione, e nekl mondo del volontario. Biagio Castagna da qualche mese aveva scoperto un brutto male che ha affrontato con grande coraggio e tenacia. Si è arreso oggi, dopo due mesi di malattia. Sui social network decine e decine di ricordi di Biagio, un uomo eccezionale, molto conosciuto e stimato.

La commovente lettera del sindaco di Pineto Robert Verrocchio: «“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale”. Mi è venuta in mente questa frase appena ho appreso la notizia della scomparsa di Biagio Castagna. E' dello scrittore Harvey Mackay, una frase perfetta per tracciare in sintesi la sua figura e la bellezza della sua persona. Biagio ha saputo lasciare il segno del suo passaggio sulla terra con una vita dedicata agli altri. E’ stato il cofondatore dell’associazione di pubblica assistenza Pros Onlus di Pineto insieme al dottor Gaetano Pallini, anche lui scomparso in questo terribile 2020».

Continua il sindaco: «Uno scherzo del destino che li ha portati via entrambi a distanza di pochi mesi. Mi lega a Biagio una profonda amicizia e la passione per la politica, alla quale lui mi ha avvicinato molti anni fa, motivato dall’altruismo e da grande senso civico. È stato anche assessore nel nostro comune, impegno che ha portato avanti sempre con dedizione ed entusiasmo. Instancabilmente accanto al mondo dei giovani e del volontariato, sempre pronto e attivo, anche e soprattutto in contesti difficili come ad esempio il terremoto di L’Aquila del 2009, quando coordinò tutti i ragazzi e i volontari che si occuparono del servizio di aiuto e assistenza agli sfollati presenti nel polifunzionale di Pineto. Era anche vice presidente dell’Anpals regionale di Protezione civile. Ha trascorso tutta la vita ad aiutare gli altri, a fare assistenza sanitaria e umana. Il 29 agosto scorso l’ho invitato a partecipare al concerto degli Stadio. Ho ancora il suo messaggio di risposta. Mi disse che per lui era un regalo meraviglioso. Penso che il regalo meraviglioso lo abbia saputo fare lui a tutti coloro che lo hanno incontrato e potuto apprezzare. Ha ragione Mackay, il suo operato non sarà mai dimenticato. Resta ed è immortale. Grazie Biagio».

Ultimo aggiornamento: 22:13

