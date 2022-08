Morto l'avvocato Vittorio Emanuele Russo, cultore della vastesità

Avvocato, amante della storia, cultura e tradizioni locali. Vittorio Emanuele Russo, morto ieri a 85 anni, lascia un grande vuoto in quella città che chiamava «un paradiso». È cresciuto in un clima di profondo radicamento alla sua terra, il nonno era fratello del letterato e patriota Luigi Anelli. Da ragazzo gli studi alla Nunziatella di Napoli, l'ingresso in aeronautica e poi il passaggio al Ministero dei lavori pubblici per concludere il percorso a servizio dello Stato come vice direttore alle opere pubbliche del Molise.

Nella sua seconda parte di vita professionale si è dedicato anima e corpo all'avvocatura, anche accogliendo nel suo studio di corso de Parma tanti giovani che da lui hanno appreso i segreti della professione. E a chi lo incontrava non mancava mai di donare un sorriso, una parola buona o un incoraggiamento. Russo era anche priore emerito della Confraternita Sacro Pio Monte dei Morti ed è stato tra i più attivi nella rifondazione della sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica.

Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia, in particolare alla moglie Gianna e ai figli Elisa e Vincenzo dalle istituzioni, dall'avvocatura, dal mondo della cultura e da tanti vastesi che ne hanno apprezzato le virtù. «Ha profondamente amato la nostra Vasto, le sue tradizioni e ha saputo farlo non perdendo mai la speranza che i più giovani siano consapevolmente depositari di quei valori», ha scritto l'assessore alla cultura Nicola Della Gatta. Questa mattina, alle 11, saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria Maggiore.