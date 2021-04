26 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







È morto l’altra notte all’ospedale Sant’Orsola di Bologna l’avvocato Pasquale Di Sante. Aveva 59 anni. Ad ucciderlo una malattia con la quale combatteva da tempo. Originario di Campli, dopo la laurea si era trasferito a Giulianova sia per amore che per lavoro. Dopo le nozze e il praticantato aveva aperto il suo studio in via Quarto. «Era davvero bravo e preparato», dice una sua collega. Di Sante era specializzato come avvocato cassazionista, cioè il legale che può sostenere un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Inoltre era esperto anche in diritto europeo.

«Eppure era umile, - rivela un suo amico giuliese – lo chiamavamo tutti Pasqualino. A Giulianova era conosciutissimo. Persona garbata e alla mano. Mi dispiace davvero tanto». Tutti i suoi colleghi giuristi, con diversi messaggi e telefonate si sono stretti al dolore dei famigliari. Di Sante lascia la moglie e due figli. Al momento non è stata ancora decisa la data per il suo funerale, per via di alcuni problema legati al trasporto, per via della pandemia, da Bologna a Giulianova. Anche se molto probabilmente il rito funebre potrebbe essere svolto, domani pomeriggio, al massimo mercoledì.