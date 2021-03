28 Marzo 2021

Morto l’avvocato Luigi Coruzzi, aveva 62 anni e lottava da tempo contro una grave malattia. Era un noto civilista del foro di Teramo. Era da qualche giorno ricoverato all’ospedale dell’Aquila per un peggioramento improvviso della malattia. La sua morte ieri ha gettato nel più profondo sconforto i colleghi del Tribunale di Teramo dove Coruzzi era un avvocato civilista molto apprezzato e conosciuto. L’avvocato Luigi Coruzzi, per tutti Gigi, era associato allo studio legale di Sergio Quirino Valente, l’avvocato teramano deceduto anche lui improvvisamente qualche giorno fa per una leucemia fulminante. È ancora forte il cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Valente e i colleghi dello studio e la città di Teramo si trovano a dover affrontare un altro, intenso, dolore. Il funerale si terrà domani lunedi 29 marzo al Duomo, a Teramo, alle 10.30.

«Gigi era una persona brillante, molto divertente, era allegra e sempre con la battuta pronta, ma al contempo era un professionista serio e rinomato» dicono i colleghi ancora increduli della morte di Luigi. Subito la notizia del suo decesso è circolata sui social network, grande cordoglio non solo nell’ambiente giudiziario. Coruzzi viveva da solo, non era stato mai sposato e, a quanto si apprende dalla cerchia di amici, da anni combatteva con forza e coraggio una grave malattia. Sembrava superata, gli esami, che faceva con regolarità, andavano bene. «Ci aveva detto che era fiducioso, che ormai quel male terribile non si era più manifestato - dice in lacrime un’amica - invece quel male è tornato, improvviso e con un esito fatale che nessuno si aspettava». Il decesso ieri nel tardo pomeriggio. Il foro di Teramo, negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare una serie di lutti.