Covid, Antonio muore a 53 anni. La moglie e le figlie: «Ridere, fare festa, generosità, ci lasci tutto questo, addio caro Nero»

Quattro morti e 154 nuovi positivi nel teramano. Tra i deceduti un uomo di 53 anni di Roseto degli Abruzzi, Antonio Pigliacelli, detto “ Il Nero”, padre di tre figli. «Non aveva nessun’altra patologia. Antonio era sano come un pesce» dicono gli amici. Il 53enne ha accusato i primi sintomi alla fine di ottobre, poi il peggioramento in pochi giorni e i ricovero al Covid Hospital di Atri. Il 5 novembre, quando le condizioni di Antonio sono ormai gravi, viene portato alla rianimazione del Mazzini di Teramo dove è morto.

«Questa mattina all’alba è deceduto un nostro concittadino di 53 anni, giovane padre di tre figli, per Covid-19. Esprimo a nome di tutti partecipazione al dolore della famiglia – dice sul suo profilo Fb, il sindaco Sabatino Di Girolamo - non è il primo decesso a Roseto, ma questo caso ci conferma che il virus sa essere spietato anche con persone giovani e sane. Sono sbigottito e profondamente addolorato». Pochi minuti dopo, la moglie Cinzia e le figlie, Annamaria e Vanessa, scrivono uno straziante messaggio, con sotto una foto che ritrae Antonio mentre cavalca in riva al mare. «Ridere, fare festa, essere generosi, questo ci lasci su questa terra. Ci lasci più di quanto ti abbiamo dato. Non ci sono tante parole perché non ci sembra vero. Abbiamo temporeggiato a dircelo come se ci potesse essere uno sbaglio, un fraintendimento. Invece caro Nero, anche stavolta ci hai lasciati a bocca aperta».

A seguire, centinaia i messaggi di cordoglio. Antonio era un operaio edile, noto in città per la passione dei cavalli e come organizzatore di fiere e feste. Un suo amico che condivideva la stessa passione per lo sport equestre scrive: «Oggi questo virus, che per alcuni non esiste, mi ha portato via un grandissimo amico, persona buona come poche. Un saluto al grande Nero». Il funerale è oggi alle ore 15, nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta di via Santa Petronilla, a Campo a Mare di Roseto.



