L'Aquila, sanità in lutto: morto il ginecologo Gaspare Carta

Il suo, nell’ottobre del 2018, era stato un vero e proprio saluto ad amici, famiglia, pazienti, colleghi, studenti, infermiere ed ostetriche. Con un post sui social aveva annunciato il suo ritiro dalla professione. Il professor Gaspare Carta, all'Aquila, non ce l’ha fatta a sconfiggere quella malattia terribile che lo affliggeva ormai da tempo ed è scomparso all’età di 68 anni lasciando nel dolore una comunità alla quale come uomo, medico e professore ha dato tanto.Carta è stato il primario del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale San Salvatore per più di 40 anni e docente all’Ateneo aquilano. Nonostante la malattia lo avesse scalfito nel fisico non aveva voluto abbandonare le corsie, le sale operatorie e aveva continuato ad assistere tantissime donne, non solo per la nascita dei propri bambini ma anche per operazioni delicatissime che molte pazienti venivano a fare all’Aquila perché c’era lui. Per tutti era uno dei migliori e lo era anche umanamente, con quell’aspetto da gentiluomo che lo caratterizzava. Il suo nome è comparso in molte pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. I ricordi delle donne hanno affollato i social, accanto a quelli più istituzionali.