Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Abruzzo piange l’imprenditore, avvocato e agente, morto mercoledì mattina in ospedale a Firenze a seguito di una lunga malattia. Era originario di, ma da tanti anni si era trasferito nel capoluogo toscano. De Virgiliis, cugino die candidato nel 2010 come governatore della Toscana nella lista Bonino Pannella, era molto noto a, dove trascorreva l’estate, ed è sempre stato molto legato all’Abruzzo. De Virgiliis che il 19 maggio avrebbe compiuto 82 anni, è sempre stato impegnato nella società civile e nel 1996 ideò il premioa sostegno della musica, poi allargato anche all'impegno per la pace nel mondo, che si svolgeva ogni anni a Firenze, a cui parteciparono personaggi del calibro di Shimon Peres, Jack Lang, Pierre Cardin e Claudia Cardinale. I funerali si svolgeranno lunedì 4 maggio a Bologna nella cappella di famiglia.